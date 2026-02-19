Ричмонд
Путин и Лукашенко обсудили подготовку Высшего Госсовета СГ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Встреча запланирована на следующей неделе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии», — указано в сообщении.

Лидеры обсудили ключевые вопросы подготовки к встрече в Москве. Путин и Лукашенко согласовали время заседания, его повестку и другие организационные детали.

Напомним, заседание Высшего Госсовета Союзного государства назначили на 25 февраля. Оно пройдёт в Москве. Участники планируют рассмотреть ключевые вопросы интеграционного взаимодействия между сторонами.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

