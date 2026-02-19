Путин и Лукашенко обсудили подготовку Высшего Госсовета СГ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Встреча запланирована на следующей неделе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.