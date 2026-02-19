США не выдали визы делегации Белоруссии на заседание Совета мира в Вашингтоне

«В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами? А, ведь, изначально приглашение принять участие в заседании Совета мира от президента США [Дональда Трампа] было направлено главе белорусского государства. Дополнительные комментарии излишни», — резюмировали в МИД Белоруссии.