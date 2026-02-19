Ричмонд
Появилось видео с Трампом, который задремал на «Совете мира»

Президент США Дональд Трамп задремал во время первого заседания «Совета мира», которое открылось в Вашингтоне 19 февраля.

Президент США Дональд Трамп задремал во время первого заседания «Совета мира», которое открылось в Вашингтоне 19 февраля. Организация была создана по инициативе американской администрации для урегулирования конфликта в секторе Газа и решения других глобальных проблем.

На кадрах прямой трансляции мероприятия запечатлено, как глава Белого дома сидит с закрытыми глазами и не проявляет активности в то время, когда один из делегатов выступает с докладом.

Подобный эпизод стал не первым случаем в текущем графике американского лидера. В конце 2025 года в социальных сетях появились кадры, на которых Трамп выглядел спящим в ходе пресс-конференции, посвященной мерам по снижению цен на препараты для лечения диабета. При этом представители Белого дома последовательно опровергают информацию о том, что президент засыпает на официальных мероприятиях.

