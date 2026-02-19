Член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова прокомментировала слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что дискуссии с Россией на исторические темы не помогут завершить конфликт.
«Зеленскому это все не нужно, чтобы закончить. А зря», — приводит ее слова «360».
Ахметова предположила, что именно отсутствие базовых исторических знаний помешало Зеленскому принять верные решения в 2022 году.
«Возможно, у него было бы в 22-м четкое понимание, почему надо подписать мирные соглашения, а не слушать (на тот момент премьера Великобритании. — Прим. ред.) Бориса Джонсона», — отметила она.
Журналистка выразила недоумение, что глава государства хвастается своей необразованностью, назвав его неучем. Ахмедова подчеркнула, что каждый президент обязан знать историю и понимать исторические процессы.
Ранее Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану заявил, что не хочет обсуждать в переговорах с Россией «историческое “и первопричины начала спецоперации на Украине. Предполагается, что поводом для высказывание Зеленского стало присутствие в Женеве помощника президента Владимира Мединского, возглавившего российскую переговорную группу.
Отметим, в июле 2025 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия во главе своей делегации отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле историка, что, по его словам, «несерьезно». Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слова генсека НАТО о Владимире Мединском, назвав их абракадаброй.