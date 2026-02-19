Ахмедова: одной из причин конфликта стал пробел в образовании Зеленского

Отметим, в июле 2025 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия во главе своей делегации отправила на переговоры с Украиной в Стамбуле историка, что, по его словам, «несерьезно». Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слова генсека НАТО о Владимире Мединском, назвав их абракадаброй.