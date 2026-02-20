Ричмонд
В Молдавии продлили запрет на полеты для 20 авиакомпаний

Власти Молдавии продлили действие запрета на полеты авиакомпаний из 20 стран, в том числе из России.

Власти Молдавии продлили действие запрета на полеты авиакомпаний из 20 стран, в том числе из России. Об этом сообщило агентство IPN со ссылкой на распоряжение министерства инфраструктуры и регионального развития республики.

Согласно документу, ограничения касаются более чем 200 перевозчиков. Меры действуют в отношении компаний из России, Афганистана, Эритреи, Ливии, Непала, Судана, Суринама, Ирана, КНДР и других стран.

В министерстве уточнили, что ограничения на полеты будут действовать до вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС). По данным ведомства, подобные меры направлены на приведение местного законодательства в соответствие с европейскими стандартами.

В январе политический аналитик Дмитрий Кисеев заявил, что новость о выходе Молдавии из СНГ и возможном объединении с Румынией является спланированной политтехнологической акцией. По его мнению, молдавские власти хотят показать Евросоюзу, если он будет задерживать финансирование республики и ее евроинтеграцию, то Кишинев начнет думать о присоединении к Румынии.

