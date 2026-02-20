Глава МИД назвал естественным наличие двух государственных языков в Беларуси

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Наличие в Беларуси двух государственных языков — белорусского и русского — естественно для страны, заявил глава МИД Максим Рыженков на литературном вечере, приуроченном к Международному дню родного языка и Году белорусской женщины.
Глава белорусской дипломатии подчеркнул, что двуязычие в Беларуси — это не предмет дискуссий, а естественная часть жизни. Уважительное отношение к обоим языкам формировалось на протяжении истории, отметил министр.
«Оба языка свободно звучат в семьях, школах, вузах, в СМИ… Они не конкурируют, а гармонично дополняют друг друга, отражая богатство исторического пути нашей страны и укрепляя общественное согласие», — подчеркнул Рыженков.
Международный день родного языка, который будет отмечаться в ближайшую субботу 21 февраля, был учрежден по инициативе ЮНЕСКО, функция этого праздника — напомнить об уникальности каждого языка, его роли в сохранении культурного наследия и формировании самосознания нации, цитирует пресс-служба МИД слова министра.
В литературном вечере приняли участие аккредитованные в Беларуси иностранные дипломаты, представители ЮНЕСКО, гости из более чем 30 стран.
Глава МИД также напомнил гостям о том, что нынешний год объявлен в Беларуси Годом женщины, что особо подчеркивает «влияние женщин на сохранение традиций и воспитание будущих поколений».