Глава МИД назвал естественным наличие двух государственных языков в Беларуси

В Беларуси исторически сформировалось органичное сосуществование двух государственных языков — белорусского и русского.

Источник: Telegram / МИД Беларуси

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Наличие в Беларуси двух государственных языков — белорусского и русского — естественно для страны, заявил глава МИД Максим Рыженков на литературном вечере, приуроченном к Международному дню родного языка и Году белорусской женщины.

Глава белорусской дипломатии подчеркнул, что двуязычие в Беларуси — это не предмет дискуссий, а естественная часть жизни. Уважительное отношение к обоим языкам формировалось на протяжении истории, отметил министр.

«Оба языка свободно звучат в семьях, школах, вузах, в СМИ… Они не конкурируют, а гармонично дополняют друг друга, отражая богатство исторического пути нашей страны и укрепляя общественное согласие», — подчеркнул Рыженков.

Международный день родного языка, который будет отмечаться в ближайшую субботу 21 февраля, был учрежден по инициативе ЮНЕСКО, функция этого праздника — напомнить об уникальности каждого языка, его роли в сохранении культурного наследия и формировании самосознания нации, цитирует пресс-служба МИД слова министра.

В литературном вечере приняли участие аккредитованные в Беларуси иностранные дипломаты, представители ЮНЕСКО, гости из более чем 30 стран.

Главы дипмиссий из Индии, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, Сербии, Словакии, Турции, Узбекистана, Великобритании, Израиля и Сирии, а также представители ООН и МОМ в Беларуси на литературном вечере декламировали произведения белорусских поэтов и писателей.

Глава МИД также напомнил гостям о том, что нынешний год объявлен в Беларуси Годом женщины, что особо подчеркивает «влияние женщин на сохранение традиций и воспитание будущих поколений».

