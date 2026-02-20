Глава МИД назвал естественным наличие двух государственных языков в Беларуси

Международный день родного языка, который будет отмечаться в ближайшую субботу 21 февраля, был учрежден по инициативе ЮНЕСКО, функция этого праздника — напомнить об уникальности каждого языка, его роли в сохранении культурного наследия и формировании самосознания нации, цитирует пресс-служба МИД слова министра.