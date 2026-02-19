Нетаньяху пригрозил Ирану «невообразимым ответом» в случае атаки

«Мы готовы к любым сценариям. Одно можно сказать наверняка: если аятоллы (руководство Ирана — прим. ТАСС) совершат ошибку и атакуют нас, они столкнутся с ответом, который даже не могут себе вообразить», — утверждал он, выступая на выпускной церемонии военной академии. Видеозапись его выступления распространила армейская пресс-служба.
Нетаньяху отметил, что подробно изложил позицию Израиля по иранскому вопросу президенту США Дональду Трампу во время своего визита в Вашингтон на минувшей неделе. Израильская сторона настаивает, что Тегеран должен не только отказаться от запасов обогащенного урана, но и полностью демонтировать всю имеющуюся у него инфраструктуру, предназначенную для ядерного обогащения. Помимо этого, Израиль требует, чтобы Иран свернул свою ракетную программу, ограничившись ракетами дальностью не более 300 км, и прекратил оказывать помощь своим союзникам по всему Ближнему Востоку.
Администрация США рассматривает возможность начала военной операции против Ирана уже 21 февраля, сообщил ранее телеканал CBS. В январе в Белом доме предупредили, что всерьез готовы применить силу, если Тегеран не сядет за стол переговоров и не заключит «справедливую сделку», подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу.
17 февраля в Женеве прошел второй раунд переговоров США и Ирана при посредничестве Омана по ядерному досье Тегерана. В иранском МИД заявили о взаимопонимании по ряду положений, которые могут войти в проект будущего соглашения. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать ряд позиций, которые обозначил Белый дом. Ранее США и Израиль настаивали на отказе Ирана не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке.