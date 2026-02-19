Нетаньяху пригрозил Ирану «невообразимым ответом» в случае атаки

17 февраля в Женеве прошел второй раунд переговоров США и Ирана при посредничестве Омана по ядерному досье Тегерана. В иранском МИД заявили о взаимопонимании по ряду положений, которые могут войти в проект будущего соглашения. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать ряд позиций, которые обозначил Белый дом. Ранее США и Израиль настаивали на отказе Ирана не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке.