Белоусов провел переговоры с министром ВС Мадагаскара

Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с главой вооруженных сил Мадагаскара вопросы военного сотрудничества и реализацию договоренностей.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры с министром вооруженных сил Республики Мадагаскар корпусным генералом Эли Маминириной Разафитумбу провел министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны, стороны обсудили актуальные и перспективные направления взаимодействия по линии оборонных ведомств, а также наметили пути их реализации.

Белоусов отметил, что в ходе визита малагасийской делегации была проделана большая работа, в том числе завершена подготовка к встрече президентов России и Мадагаскара. Министр подчеркнул важность сверки позиций по реализации достигнутых договоренностей.

Глава вооруженных сил Мадагаскара поблагодарил российскую сторону за содействие при подготовке встречи лидеров двух стран и отметил помощь Минобороны РФ в ликвидации последствий разрушительных циклонов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной заявил о давних связях между странами и назвал Мадагаскар важным партнером РФ в Африке.

