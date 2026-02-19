Белоусов провел переговоры с министром ВС Мадагаскара

Переговоры с министром вооруженных сил Республики Мадагаскар корпусным генералом Эли Маминириной Разафитумбу провел министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщили в российском военном ведомстве.
По данным Минобороны, стороны обсудили актуальные и перспективные направления взаимодействия по линии оборонных ведомств, а также наметили пути их реализации.
Белоусов отметил, что в ходе визита малагасийской делегации была проделана большая работа, в том числе завершена подготовка к встрече президентов России и Мадагаскара. Министр подчеркнул важность сверки позиций по реализации достигнутых договоренностей.
Глава вооруженных сил Мадагаскара поблагодарил российскую сторону за содействие при подготовке встречи лидеров двух стран и отметил помощь Минобороны РФ в ликвидации последствий разрушительных циклонов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной заявил о давних связях между странами и назвал Мадагаскар важным партнером РФ в Африке.