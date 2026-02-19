Ричмонд
Глава Польши подписал закон о прекращении помощи беженцам с Украины

Украинцев лишат бесплатной медицины и льгот на оплату жилья.

Источник: Аргументы и факты

Польский президент Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для беженцев с Украины.

«19 февраля 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом», — сообщил пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич в соцсети X*.

Документ предполагает, что украинцы больше не смогут пользоваться бесплатной медициной и льготами на оплату жилья. Исключение по оказанию медицинских услуг сделают для раненых бойцов ВСУ, проходящих лечение в Польше. Чтобы оставаться на территории Польши легально, гражданам Украины предложат получить вид на жительство на три года.

Ранее сообщалось, что в Польше наблюдается заметный рост негативного отношения к гражданам Украины. Социологические опросы свидетельствуют, что если ранее помощь украинцам одобряли около 94% поляков, то сейчас этот показатель сократился до 48%.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

