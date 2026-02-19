Глава Польши подписал закон о прекращении помощи беженцам с Украины

Документ предполагает, что украинцы больше не смогут пользоваться бесплатной медициной и льготами на оплату жилья. Исключение по оказанию медицинских услуг сделают для раненых бойцов ВСУ, проходящих лечение в Польше. Чтобы оставаться на территории Польши легально, гражданам Украины предложат получить вид на жительство на три года.