Глава Польши подписал закон о прекращении помощи беженцам с Украины

Польский президент Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для беженцев с Украины.
«19 февраля 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом», — сообщил пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич в соцсети X*.
Документ предполагает, что украинцы больше не смогут пользоваться бесплатной медициной и льготами на оплату жилья. Исключение по оказанию медицинских услуг сделают для раненых бойцов ВСУ, проходящих лечение в Польше. Чтобы оставаться на территории Польши легально, гражданам Украины предложат получить вид на жительство на три года.
Ранее сообщалось, что в Польше наблюдается заметный рост негативного отношения к гражданам Украины. Социологические опросы свидетельствуют, что если ранее помощь украинцам одобряли около 94% поляков, то сейчас этот показатель сократился до 48%.
