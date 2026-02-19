Ричмонд
Медведев заявил об отсутствии кадрового дефицита в России за время СВО

Медведев назвал сильно преувеличенными слухи о кадровом коллапсе в РФ на фоне спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии кадрового дефицита в России на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил в интервью для радиостанции «Маяк».

«Безусловно, в период начала СВО произошел определенный отток кадров, но он, хочу отметить, касался все-таки не рабочих рук, не специалистов, а лишь отдельных категорий. Но никакого коллапса не наступило», — подчеркнул Медведев.

Политик назвал слухи о кадровом коллапсе в стране сильно преувеличенными. По словам Медведева, отток в ряде случаев коснулся творческих людей, покинувших Россию после начала спецоперации.

Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Медведев призвал обеспечить необходимые условия для ветеранов СВО, привлекая их к работе на промышленных предприятиях.

