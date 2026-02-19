Путин и Лукашенко обсудили подготовку заседания Высшего госсовета СГ

Российский лидер Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко подготовку к заседанию высшего госсовета Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания высшего государственного совета Союзного государства», — следует из сообщения.
Известно, что заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии пройдет 25 февраля в Москве.
Напомним, ранее Лукашенко отмечал, что его недавний телефонный разговор с российским президентом вызвал массу конспирологических теорий.