Глава Минобороны Польши: Варшава не стремится обладать ядерным оружием

«Польша в этом вопросе связана обязательствами, вытекающими из международных конвенций, эта тема (имеется в виду стремление к обладанию ядерным оружием — прим. ТАСС) не подлежит широкой дискуссии», — заявил Косиняк-Камыш. По его словам, тем не менее, в польской науке должна развиваться ядерная отрасль.
Кроме того, политик отметил, что Варшава должна быть готова взаимодействовать с союзниками по НАТО по инициативам размещения ядерного оружия.
15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша должна стремиться к получению доступа к ядерному оружию. В свою очередь глава польского МИД Радослав Сикорский подчеркнул, что власти республики не обсуждают такую возможность.
О необходимости размещения в Польше американского ядерного оружия неоднократно высказывался в бытность главой польского государства (2015−2025) Анджей Дуда. В свою очередь весной 2025 года польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша будет стремиться к получению доступа к самым современным видам вооружения, в том числе ядерному оружию, высказав интерес к идее президента Франции Эмманюэля Макрона о распространении на другие страны Европы французского «ядерного зонтика».