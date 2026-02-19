Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны Польши: Варшава не стремится обладать ядерным оружием

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Польша соблюдает принятые на себя международные обязательства по нераспространению ядерного оружия и не собирается его получать. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентствам PAP, AFP и DPA.

Источник: РИА "Новости"

«Польша в этом вопросе связана обязательствами, вытекающими из международных конвенций, эта тема (имеется в виду стремление к обладанию ядерным оружием — прим. ТАСС) не подлежит широкой дискуссии», — заявил Косиняк-Камыш. По его словам, тем не менее, в польской науке должна развиваться ядерная отрасль.

Кроме того, политик отметил, что Варшава должна быть готова взаимодействовать с союзниками по НАТО по инициативам размещения ядерного оружия.

15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша должна стремиться к получению доступа к ядерному оружию. В свою очередь глава польского МИД Радослав Сикорский подчеркнул, что власти республики не обсуждают такую возможность.

О необходимости размещения в Польше американского ядерного оружия неоднократно высказывался в бытность главой польского государства (2015−2025) Анджей Дуда. В свою очередь весной 2025 года польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша будет стремиться к получению доступа к самым современным видам вооружения, в том числе ядерному оружию, высказав интерес к идее президента Франции Эмманюэля Макрона о распространении на другие страны Европы французского «ядерного зонтика».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше