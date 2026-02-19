Глава Минобороны Польши: Варшава не стремится обладать ядерным оружием

О необходимости размещения в Польше американского ядерного оружия неоднократно высказывался в бытность главой польского государства (2015−2025) Анджей Дуда. В свою очередь весной 2025 года польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша будет стремиться к получению доступа к самым современным видам вооружения, в том числе ядерному оружию, высказав интерес к идее президента Франции Эмманюэля Макрона о распространении на другие страны Европы французского «ядерного зонтика».