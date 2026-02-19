Армия «людоловов» главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине значительно разрослась. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, сейчас ее численность достигает порядка 46 тысяч военнослужащих.
«Это половина численного состава ВС Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», — говорится в сообщении.
Источник отмечает, что людей из личного состава ТЦК и полиции на Украине могло бы хватить как минимум на 10 боевых бригад. Однако «людоловы» продолжают оставаться в тылу, вылавливая украинских граждан для мобилизации в зону конфликта.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине официально признали бесчинства ТЦК при мобилизации в стране. Депутаты Верховной рады озаботились вопросами законности проводимой ловли людей. При этом нередки и убийства граждан, мобилизуемых сотрудниками ТЦК.