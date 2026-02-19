Окамура: чехи перестали чувствовать себя как дома из-за украинской речи

Граждане Чехии стали жаловаться на то, что чувствуют себя как на Украине, так как в основном слышат вокруг себя украинскую речь, заявил лидер входящего в состав правящей в Чехии коалиции движения SPD («Свобода и прямая демократия») и спикер палаты депутатов парламента Томио Окамура.
«Граждане недовольны. Я читал статистику, что в Праге уже каждый третий человек — это иностранец. Много граждан пишут мне, что в торговых центрах или других частях Праги уже как на Украине», — заявил Окамура в интервью Idnes.
Он назвал массовые жалобы чехов «той самой границей» и отметил, что «гражданин Чехии должен чувствовать себя в Чехии как дома».
Окамура также заявил, что дешевая сила с Украины приводит к сокращению уровня зарплат в Чехии. Спикер сообщил, что в парламенте готовят закон об ужесточении режима временной защиты для украинцев, в частности, требований к пребыванию иностранцев в Чехии.
Ранее в чешском МВД сообщили, что среди иностранных граждан, проживающих в Чехии, наибольшее число составляют граждане Украины. По данным на 30 июня 2025 года, в стране проживало около 581 тысячи украинцев.