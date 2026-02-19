Sky News: бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи

Бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора освободили из-под стражи после задержания по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает телеканал Sky News.
Ранее Эндрю был взят под стражу в рамках расследования инцидента с пересылкой Эпштейну секретных правительственных документов. Бывшему принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе.
Эндрю покинул полицейский участок города Эйлшем в графстве Норфолк спустя почти 12 часов после задержания. По данным журналистов, он уехал на автомобиле, при этом очевидцы заметили, что в салоне машины он выглядел подавленным и слегка откинулся на спинку сиденья.
Ранее сообщалось, что девять полицейских управлений Великобритании приступили к проверке материалов, касающихся предполагаемых связей членов королевской семьи с финансистом Джеффри Эпштейном.