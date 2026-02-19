Ричмонд
Sky News: бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи

Бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора освободили из-под стражи после задержания по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Источник: Аргументы и факты

Бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора освободили из-под стражи после задержания по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает телеканал Sky News.

Ранее Эндрю был взят под стражу в рамках расследования инцидента с пересылкой Эпштейну секретных правительственных документов. Бывшему принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе.

Эндрю покинул полицейский участок города Эйлшем в графстве Норфолк спустя почти 12 часов после задержания. По данным журналистов, он уехал на автомобиле, при этом очевидцы заметили, что в салоне машины он выглядел подавленным и слегка откинулся на спинку сиденья.

Ранее сообщалось, что девять полицейских управлений Великобритании приступили к проверке материалов, касающихся предполагаемых связей членов королевской семьи с финансистом Джеффри Эпштейном.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше