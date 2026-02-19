Медведев: Правительство должно заниматься трудоустройством ветеранов СВО

Правительство РФ должно заниматься вопросами трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Об этом в интервью для радиостанции «Маяк» заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Это даже не договоренность с Минпромторгом, это обязанность Минпромторга, как и правительства, всем этим заниматься», — подчеркнул политик.
Медведев рассказал об инициативе со специальной школой мастеров, которая позволит ветеранам СВО освоится и трудоустроится на промышленных предприятиях. Зампред Совбеза РФ назвал рабочие профессии ключевым направлением образовательной программы, развитием которой должно заниматься правительство.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин призвал обеспечить адаптацию ветеранов спецоперации в мирной жизни. Глава государства подчеркнул важность чествования военнослужащих ВС России и оказания им необходимой поддержки.