Карасин: Мерц негативно настроен на все, что может наладить отношении с Россией

Сенатор Карасин заявил, что европейские лидеры отказываются от диалога с Россией из-за зацикленности на продолжении украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц негативно относится ко всему, что может способствовать налаживанию отношений с Россией. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил глава комитета по международным делам Совета Федерации РФ Григорий Карасин.

«Мерц негативно относится ко всему, что даже гипотетически может способствовать налаживанию предсказуемых отношений с Россией и ее высшим руководством. Ничего удивительного в этом нет», — подчеркнул сенатор.

По словам Карасина, большинство европейских лидеров, включая Мерца, главу евродипломатии Каю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, по-прежнему зациклены на продолжении конфликта на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что Мерц высказался о восстановлении диалога с президентом России Владимиром Путиным. По словам канцлера ФРГ, в настоящий момент это практически невозможно.

Путин также ранее комментировал оскорбительные высказывания в свой адрес со стороны Мерца. Глава государства подчеркивал, что таким образом политик пытается снять с себя и Запада ответственность за ситуацию на Украине.

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
