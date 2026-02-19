Карасин: Мерц негативно настроен на все, что может наладить отношении с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц негативно относится ко всему, что может способствовать налаживанию отношений с Россией. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил глава комитета по международным делам Совета Федерации РФ Григорий Карасин.
«Мерц негативно относится ко всему, что даже гипотетически может способствовать налаживанию предсказуемых отношений с Россией и ее высшим руководством. Ничего удивительного в этом нет», — подчеркнул сенатор.
По словам Карасина, большинство европейских лидеров, включая Мерца, главу евродипломатии Каю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, по-прежнему зациклены на продолжении конфликта на Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что Мерц высказался о восстановлении диалога с президентом России Владимиром Путиным. По словам канцлера ФРГ, в настоящий момент это практически невозможно.
Путин также ранее комментировал оскорбительные высказывания в свой адрес со стороны Мерца. Глава государства подчеркивал, что таким образом политик пытается снять с себя и Запада ответственность за ситуацию на Украине.