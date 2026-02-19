Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп задремал на первом заседании Совета мира, который он и придумал

Президент США Дональд Трамп уснул на первом заседании Совета мира в Вашингтоне. Камера дважды зафиксировала, как американский лидер закрыл глаза и перестал реагировать на происходящее.

Источник: Life.ru

Трамп задремал на первом заседании Совета мира. Видео © X / drhossamsamy65 / PamphletsY.

На кадрах трансляции видно, что Трамп сидит с закрытыми глазами во время выступлений разных делегатов. Операторы два раза поймали американского президента в таком состоянии.

Это не первый случай засыпаний Трампа. В ноябре 2025 года в соцсетях появились кадры, как глава Белого дома сидит с закрытыми глазами во время переговоров в Овальном кабинете. Также он дремал на пресс-конференции. Тогда вице-президент Джей Ди Вэнс взял на себя ответы на сложные вопросы журналистов. В Белом доме отрицают, что президент якобы спит на официальных мероприятиях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше