Трамп пообещал завершить конфликт на Украине, назвав его «девятой войной»

На первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил о намерении урегулировать украинский конфликт, который он назвал «девятой войной».
По его словам, разрешить этот кризис оказалось сложнее, чем предыдущие восемь, которые его администрации удалось завершить.
«Мы урегулировали восемь войн и я думаю, что грядет девятая. Оказалось, что ее урегулировать сложнее», — заявил Трамп.
В мероприятии, прошедшем 19 февраля, участвовали представители более чем двадцати стран, включая лидеров Азербайджана, Египта, Пакистана, ОАЭ, Аргентины, Индонезии, Венгрии и Турции. При этом главы России, Белоруссии и Китая, а также большинство европейских лидеров на форум не приехали.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты продлили на один год санкционное давление в отношении России, установленное из-за событий на Украине. Решение было принято путём подписания соответствующего указа президентом Дональдом Трампом.
