Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал завершить конфликт на Украине, назвав его «девятой войной»

На первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил о намерении урегулировать украинский конфликт, который он назвал «девятой войной».

На первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил о намерении урегулировать украинский конфликт, который он назвал «девятой войной».

По его словам, разрешить этот кризис оказалось сложнее, чем предыдущие восемь, которые его администрации удалось завершить.

«Мы урегулировали восемь войн и я думаю, что грядет девятая. Оказалось, что ее урегулировать сложнее», — заявил Трамп.

В мероприятии, прошедшем 19 февраля, участвовали представители более чем двадцати стран, включая лидеров Азербайджана, Египта, Пакистана, ОАЭ, Аргентины, Индонезии, Венгрии и Турции. При этом главы России, Белоруссии и Китая, а также большинство европейских лидеров на форум не приехали.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты продлили на один год санкционное давление в отношении России, установленное из-за событий на Украине. Решение было принято путём подписания соответствующего указа президентом Дональдом Трампом.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше