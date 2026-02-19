«Сливает их секреты»: Дмитриев продолжил шутку Трампа про Обаму и инопланетян

Американский лидер Дональд Трамп с юмором отозвался об экс-президенте США Бараке Обаме. Глава Белого дома отметил, что он не умеет хранить секреты. В ответ спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пошутил, что инопланетяне убедились в ненадежности Барака Обамы. Так глава РФПИ написал в соцсети Х.
Спецпредставитель российского лидера подчеркнул, что даже инопланетяне считают, что Барак Обама «слишком много говорит». По словам Дональда Трампа, экс-президент США выдал секрет пришельцев.
«Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты», — отреагировал Кирилл Дмитриев.
Такие шутки об экс-президенте США пошли после его заявления о существовании внеземных цивилизаций. Однако лично с доказательствами их присутствия он не сталкивался.