«Сливает их секреты»: Дмитриев продолжил шутку Трампа про Обаму и инопланетян

Дмитриев пошутил, что инопланетяне убедились в ненадёжности Обамы.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп с юмором отозвался об экс-президенте США Бараке Обаме. Глава Белого дома отметил, что он не умеет хранить секреты. В ответ спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пошутил, что инопланетяне убедились в ненадежности Барака Обамы. Так глава РФПИ написал в соцсети Х.

Спецпредставитель российского лидера подчеркнул, что даже инопланетяне считают, что Барак Обама «слишком много говорит». По словам Дональда Трампа, экс-президент США выдал секрет пришельцев.

«Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты», — отреагировал Кирилл Дмитриев.

Такие шутки об экс-президенте США пошли после его заявления о существовании внеземных цивилизаций. Однако лично с доказательствами их присутствия он не сталкивался.

