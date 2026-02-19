Ричмонд
Трамп заявил, что отводит максимум 15 дней на заключение сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном. Американский лидер сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Ром (штат Джорджия), куда он отправился с рабочей поездкой.

Источник: Reuters

«Мы заключим сделку или добьемся сделки тем или иным образом», — утверждал американский лидер, комментируя ситуацию вокруг Ирана. По его мнению, 10 дней «были бы достаточным временем». «10−15 дней — это фактически максимум», — заявил Трамп.

