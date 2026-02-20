Ричмонд
Британская полиция подтвердила, что экс-принц Эндрю отпущен

ЛОНДОН, 19 фев — РИА Новости. Британская полиция подтвердила, что брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отпущен из-под стражи, отметив, что теперь он находится под следствием.

Источник: Reuters

Ранее телеканал Sky News сообщал, что бывший принц Эндрю был отпущен из-под стражи и уехал из полицейского участка на машине.

«Предоставляем новую информацию в связи с расследованием дела о злоупотреблении на государственной службе… В настоящее время арестованный (бывший принц Эндрю — ред.) освобожден и находится под следствием», — говорится в заявлении полиции долины Темзы, которая ранее арестовала мужчину.

В заявлении также отмечается, что полицейские завершили обыски в доме в графстве Норфолк.

Ранее бывший принц Эндрю был арестован по делу о связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Маунтбеттен-Виндзор был задержан в доме, где он проживал, на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. Правоохранители расследуют инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному бывшему принцу вменяются злоупотребления на государственной службе.

