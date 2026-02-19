Ричмонд
США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира

США отказали в выдаче виз представителям Белоруссии для участия в заседании Совета мира.

Источник: Аргументы и факты

США отказали в выдаче виз представителям Белоруссии для участия в заседании Совета мира, несмотря на то что Минск, по утверждению внешнеполитического ведомства, выполнил все предусмотренные процедуры. Об этом МИД Белоруссии сообщил в соцсети X*.

В министерстве пояснили, что по решению президента Александр Лукашенко страну должен был представлять глава МИД Максим Рыженков. Белорусская сторона заранее уведомила организаторов о составе делегации и своевременно направила все необходимые документы в американские протокольные службы для оформления виз.

В ведомстве выразили недоумение по поводу сложившейся ситуации, отметив, что изначально приглашение на мероприятие, по их словам, поступило от президента США Дональда Трампа на имя белорусского лидера.

«Если не соблюдаются даже базовые формальности, о каком “мире” может идти речь?» — отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что Трамп задремал во время первого заседания «Совета мира», которое открылось в Вашингтоне 19 февраля.

