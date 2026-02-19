США не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира

США отказали в выдаче виз представителям Белоруссии для участия в заседании Совета мира, несмотря на то что Минск, по утверждению внешнеполитического ведомства, выполнил все предусмотренные процедуры. Об этом МИД Белоруссии сообщил в соцсети X*.