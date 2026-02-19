Комиссия разрешила Трампу строить бальный зал в два раза больше всего Белого дома: воздержался только автор проекта

Президент США Дональд Трамп стал ещё на шаг ближе к осуществлению своей мечты о пристройке огромного бального зала к Белому дому. Независимая федеральная Комиссия по изящным искусствам единогласно одобрила этот план. «За» проголосовали шесть членов комиссии. При этом её председатель Родни Мимс Кук, которому принадлежит первоначальное авторство проекта, взял самоотвод и таким образом устранился от голосования.