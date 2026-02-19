Комиссия разрешила Трампу строить бальный зал в два раза больше всего Белого дома: воздержался только автор проекта

Президент США Дональд Трамп стал ещё на шаг ближе к осуществлению своей мечты о пристройке огромного бального зала к Белому дому. Независимая федеральная Комиссия по изящным искусствам единогласно одобрила этот план. «За» проголосовали шесть членов комиссии. При этом её председатель Родни Мимс Кук, которому принадлежит первоначальное авторство проекта, взял самоотвод и таким образом устранился от голосования.
Разрешение на строительство бального зала должна дать ещё одна контрольная правительственна комиссия.
Напомним, Трамп задумал пристроить к Белому дому бальный зал площадью более 8 тысяч квадратных метров, тогда как площадь самого Белого дома составляет порядка 5 тысяч. Стоимость работ обойдется в 200 миллионов долларов, их Трамп намерен оплатить из своего кармана. Перестройка станет крупнейшей со времен президентства Гарри Трумэна.
При этом в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что строительство бального зала в Белом доме должно продолжаться по причинам, связанным с национальной безопасностью.
Интерьеры зала, если судить по представленным проектам, очень похожи на аналогичное позолоченное помещение в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
