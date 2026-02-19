Ричмонд
Кремль отреагировал на странные требования Каллас к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал резко негативную оценку деятельности главы евродипломатии Каи Каллас, чей недавний «список требований» к Москве он назвал свидетельством упадка внешнеполитической службы Евросоюза.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным представитель Кремля иронично заметил, что эпоха Каллас вряд ли войдёт в историю как «век золотой дипломатии».

«Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента», — сказал Песков.

Поводом для критики стал распространённый среди стран ЕС документ, содержащий заведомо невыполнимые, по мнению Москвы, пункты: сокращение российских Вооружённых сил, вывод войск из соседних государств и выплата репараций.

Ранее сообщалось, что на первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил о намерении урегулировать украинский конфликт, который он назвал «девятой войной».

