«Лайкает посты с котиками и собачками»: силовики рассказали, чем занимаются полковники на Украине

Стало известно, чем предпочитают заниматься представители украинского МВД. В силовых структурах РФ сообщили, что полковник Сергей Мороз целыми днями «лайкает посты с котиками и собачками». Об этом пишет РИА Новости.
Как отмечает источник, полковник также постоянно мониторит соцсети своей жены Натальи Урман. Ее уволили с поста командира одного из батальонов. Теперь она освоила должность инспектора по особым поручениям отдела, возглавляемого ее супругом.
«Полковник Мороз Сергей Петрович целыми днями сидит в запрещенной соцсети и лайкает посты с котиками и собачками», — рассказал собеседник агентства.
Ранее чиновник с Украины Александр Субботенко рассказал о хранении крупной суммы в валюте. Как он заявил, он якобы нашёл деньги в гараже давно умершей бабушки.