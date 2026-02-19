Ричмонд
«Лайкает посты с котиками и собачками»: силовики рассказали, чем занимаются полковники на Украине

РИАН: украинский полковник Мороз целыми днями смотрит на котиков в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, чем предпочитают заниматься представители украинского МВД. В силовых структурах РФ сообщили, что полковник Сергей Мороз целыми днями «лайкает посты с котиками и собачками». Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечает источник, полковник также постоянно мониторит соцсети своей жены Натальи Урман. Ее уволили с поста командира одного из батальонов. Теперь она освоила должность инспектора по особым поручениям отдела, возглавляемого ее супругом.

«Полковник Мороз Сергей Петрович целыми днями сидит в запрещенной соцсети и лайкает посты с котиками и собачками», — рассказал собеседник агентства.

Ранее чиновник с Украины Александр Субботенко рассказал о хранении крупной суммы в валюте. Как он заявил, он якобы нашёл деньги в гараже давно умершей бабушки.