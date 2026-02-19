Ричмонд
Зеленский заявил о необходимости присутствия европейцев на переговорах по Украине

Владимир Зеленский настаивает на участии европейских представителей в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.

Владимир Зеленский настаивает на участии европейских представителей в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил после завершения трёхсторонних консультаций России, США и Украины в Женеве 17−18 февраля.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, который охарактеризовал дискуссии как тяжёлые, но деловые и анонсировал новую встречу в ближайшее время.

В своём Telegram-канале Зеленский сообщил, что на совещании с делегацией будут обсуждаться итоги переговоров и дальнейшие шаги. Он подчеркнул, что в Женеве присутствовали европейцы, и в будущем Киев рассчитывает, что позиции Европы будут учитываться.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал резко негативную оценку деятельности главы евродипломатии Каи Каллас, чей недавний «список требований» к Москве он назвал свидетельством упадка внешнеполитической службы Евросоюза.

Ранее сообщалось, что на первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил о намерении урегулировать украинский конфликт, который он назвал «девятой войной».

