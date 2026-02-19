Зеленский заявил о необходимости присутствия европейцев на переговорах по Украине

В своём Telegram-канале Зеленский сообщил, что на совещании с делегацией будут обсуждаться итоги переговоров и дальнейшие шаги. Он подчеркнул, что в Женеве присутствовали европейцы, и в будущем Киев рассчитывает, что позиции Европы будут учитываться.