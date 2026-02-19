Над регионами России сбили 48 украинских БПЛА

«19 февраля с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 16 БПЛА — над территориями Краснодарского края и Республики Крым, 7 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 6 БПЛА — над акваторией Черного моря, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области и 1 БПЛА — над территорией Республики Адыгея», — сказали там.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше