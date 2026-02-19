Ричмонд
Над регионами России сбили 48 украинских БПЛА

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за 3 часа 48 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«19 февраля с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 16 БПЛА — над территориями Краснодарского края и Республики Крым, 7 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 6 БПЛА — над акваторией Черного моря, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области и 1 БПЛА — над территорией Республики Адыгея», — сказали там.

