Еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс назвал заявления европейских чиновников об уязвимости Российской Федерации перед Североатлантическим альянсом несерьезными.
— Не надо говорить, что РФ маленькая и слабая, а мы сильные и большие и победим Россию. Давайте все же будем серьезными, — цитирует его издание The Diplomat in Spain.
Выступая в испанском парламенте, еврокомиссар пытался убедить скептически настроенных депутатов, что на оборону и подготовку к «угрозе нападения» РФ необходимо тратить миллиарды.
— Они способны управлять миллионами БПЛА, русские так же хороши в беспилотниках, как и украинцы, — отметил Кубилюс.
Президент Франции Эммануэль Макрон 18 февраля заявил о том, что сомневается в способности НАТО выполнять свои оборонные задачи. Он сравнил военный блок с препарированной лягушкой, у которой отсутствует головной мозг.
Австрийский полковник Маркус Райснер выразил мнение, что в НАТО усилился раскол из-за развертывания российского ракетного комплекса «Орешник».