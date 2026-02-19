Подпольная организация обвинила украинских волонтёров, участвующих в эвакуации жителей из прибрежных районов Херсона, в передаче данных о мужчинах сотрудникам военкоматов (ТЦК). Об этом сообщает ТАСС.
По утверждению подпольщиков, представители общественной организации сотрудничают с ТЦК, что приводит к тому, что вместо обещанного временного размещения эвакуируемые попадают в руки «людоловов».
В качестве примера приводится случай с четырьмя мужчинами из села Кизомыс, которые после эвакуации были переданы военкомату на блокпосту в районе Чернобаевки, лишены документов и средств связи и увезены в неизвестном направлении.
Подполье призвало жителей правобережья Днепра к осторожности и недоверию к обещаниям властей и волонтёров.
