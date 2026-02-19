Трамп хочет заключить сделку с Ираном максимум через 15 дней

Президент США Дональд Трамп назначил срок для заключения иранской сделки. Об этом он сказал, общаясь с журналистами на борту самолёта в четверг 19 февраля. По мнению американского лидера, подготовка и заключение сделки с Ираном должны занять не более 15 дней.
«Я бы сказал, что этого времени должно быть достаточно, 10−15 дней максимум», — заявил Трамп, говоря о возможных сроках заключения иранской сделки.
Накануне Трамп допустил, что США и Иран могут заключить ядерную сделку в ближайшие 10 дней.
При этом американские СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп откладывает принятие решения о начале операции против Ирана, ожидая ответа по ядерной сделке.
Ранее сообщалось, что Британия отказалась предоставить США свои базы для ударов по Ирану.
Также сообщалось, что армия США готова к атаке на Иран в ближайшие субботу или воскресенье. Однако окончательное решение по срокам может быть скорректировано.