Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп хочет заключить сделку с Ираном максимум через 15 дней

Трамп отвёл на заключение иранской сделки 15 дней.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назначил срок для заключения иранской сделки. Об этом он сказал, общаясь с журналистами на борту самолёта в четверг 19 февраля. По мнению американского лидера, подготовка и заключение сделки с Ираном должны занять не более 15 дней.

«Я бы сказал, что этого времени должно быть достаточно, 10−15 дней максимум», — заявил Трамп, говоря о возможных сроках заключения иранской сделки.

Накануне Трамп допустил, что США и Иран могут заключить ядерную сделку в ближайшие 10 дней.

При этом американские СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп откладывает принятие решения о начале операции против Ирана, ожидая ответа по ядерной сделке.

Ранее сообщалось, что Британия отказалась предоставить США свои базы для ударов по Ирану.

Также сообщалось, что армия США готова к атаке на Иран в ближайшие субботу или воскресенье. Однако окончательное решение по срокам может быть скорректировано.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше