Трамп хочет заключить сделку с Ираном максимум через 15 дней

Президент США Дональд Трамп назначил срок для заключения иранской сделки. Об этом он сказал, общаясь с журналистами на борту самолёта в четверг 19 февраля. По мнению американского лидера, подготовка и заключение сделки с Ираном должны занять не более 15 дней.