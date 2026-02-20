Ричмонд
Президент Узбекистана на заседании Совета мира выступал на русском языке

РИА Новости: Мирзиеев единственный выступал на русском на заседании Совета мира.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев единственный из присутствующих на заседании «Совета мира» в Вашингтоне выступал на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.

На заседании среди владеющих русским, помимо Мирзиеёва, присутствовали, в частности, президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Токаев говорил на английском. Остальные лидеры постсоветских стран не выступали.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше