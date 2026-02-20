Президент Узбекистана на заседании Совета мира выступал на русском языке

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев единственный из присутствующих на заседании «Совета мира» в Вашингтоне выступал на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.
На заседании среди владеющих русским, помимо Мирзиеёва, присутствовали, в частности, президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Токаев говорил на английском. Остальные лидеры постсоветских стран не выступали.
