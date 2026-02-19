В Киеве назвали «очень серьёзным» наезд на Зеленского после провала наступления ВСУ

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный обвинил нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского в провале наступления Киева в 2023 году. Для бывшего комика это стало серьезным ударом. Такое мнение выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Он назвал обвинения Валерия Залужного «серьезным наездом» на Зеленского. При этом бывший комик продолжает, несмотря на положение Киева, конфликтовать с США и заявлять о несправедливости уступок перед Россией.
«Это открытый, очень серьезный наезд на Зеленского, очень серьезный, уже с тяжелыми для Зеленского последствиями», — отметил Олег Соскин.
Утверждения Валерия Залужного также указывают на его готовность бороться за пост главы государства. «Страна» считает, что экс-главком больше не видит себя союзником действующего президента.