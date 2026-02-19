Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Вашингтона объявила ЧС из-за разлива канализации в реку Потомак

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер объявила чрезвычайную ситуацию из-за разлива канализации в столичную реку Потомак и запросила помощь у администрации президента США Дональда Трампа.

Источник: © РИА Новости

«Для благополучия как жителей, так и гостей города крайне важно, чтобы мы устранили последствия разлива и отвода сточных вод максимально организованно и оперативно; чтобы мы задействовали все доступные федеральные ресурсы и чтобы мы обеспечили наилучшие системы мониторинга и оповещения, позволяющие предоставлять точную информацию пользователям и потенциальным посетителям различных прибрежных зон и акваторий, затронутых загрязнением», — говорится в указе мэра.

Мэр также попросила федеральное правительство обеспечить полное возмещение расходов, понесённых округом и его управлением водоснабжения и канализации.

«Я почтительно прошу вас объявить режим крупного стихийного бедствия в округе Колумбия в связи с серьёзным обрушением участка трубопровода, затронувшим реку Потомак на территории округа Колумбия, а также штатов Мэриленд и Вирджиния», — говорится в письме мэра американской столицы на имя Трампа.

Прорыв канализационной трубы в округе Монтгомери в штате Мэриленд произошел 19 января, более 900 тысяч тонн сточных вод попали в реку Потомак, проходящую через столичный регион. Ранее Трамп предупредил об экологической катастрофе. Через месяц после аварии работы по очистке продолжаются, место разлива огорожено забором, об опасности контактов с водой предупреждают расставленные по периметру знаки, сохранился запах, убедился корреспондент РИА Новости. До Белого дома от места аварии всего 15 километров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше