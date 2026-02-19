Мэр Вашингтона объявила ЧС из-за разлива канализации в реку Потомак

«Для благополучия как жителей, так и гостей города крайне важно, чтобы мы устранили последствия разлива и отвода сточных вод максимально организованно и оперативно; чтобы мы задействовали все доступные федеральные ресурсы и чтобы мы обеспечили наилучшие системы мониторинга и оповещения, позволяющие предоставлять точную информацию пользователям и потенциальным посетителям различных прибрежных зон и акваторий, затронутых загрязнением», — говорится в указе мэра.
Мэр также попросила федеральное правительство обеспечить полное возмещение расходов, понесённых округом и его управлением водоснабжения и канализации.
«Я почтительно прошу вас объявить режим крупного стихийного бедствия в округе Колумбия в связи с серьёзным обрушением участка трубопровода, затронувшим реку Потомак на территории округа Колумбия, а также штатов Мэриленд и Вирджиния», — говорится в письме мэра американской столицы на имя Трампа.
Прорыв канализационной трубы в округе Монтгомери в штате Мэриленд произошел 19 января, более 900 тысяч тонн сточных вод попали в реку Потомак, проходящую через столичный регион. Ранее Трамп предупредил об экологической катастрофе. Через месяц после аварии работы по очистке продолжаются, место разлива огорожено забором, об опасности контактов с водой предупреждают расставленные по периметру знаки, сохранился запах, убедился корреспондент РИА Новости. До Белого дома от места аварии всего 15 километров.