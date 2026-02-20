Ричмонд
Турция наблюдает военную активность вокруг Ирана, заявил Фидан

АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. Турция наблюдает военную активность вокруг Ирана, при этом по-прежнему рассчитывает на достижение дипломатического соглашения, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Источник: РИА "Новости"

«Я сегодня узнал в ходе контактов с американской стороной о деталях прошедших переговоров с иранской делегацией в Женеве. У нас есть немало причин для надежды. Но, с другой стороны, мы замечаем военную активность вокруг Ирана. Мы наблюдаем за этим, тут может быть фактор давления на переговоры, либо заранее подготовленная военная операция. Но рассчитываем на то, что стороны достигнут соглашения, и не будет необходимости в военной составляющей», — сказал Фидан журналистам в США. Видео его заявлений распространила пресс-служба министерства.

Министр подчеркнул, что Анкара внимательно отслеживает развитие ситуации и исходит из приоритета дипломатических механизмов урегулирования на практике.

