Турция наблюдает военную активность вокруг Ирана, заявил Фидан

«Я сегодня узнал в ходе контактов с американской стороной о деталях прошедших переговоров с иранской делегацией в Женеве. У нас есть немало причин для надежды. Но, с другой стороны, мы замечаем военную активность вокруг Ирана. Мы наблюдаем за этим, тут может быть фактор давления на переговоры, либо заранее подготовленная военная операция. Но рассчитываем на то, что стороны достигнут соглашения, и не будет необходимости в военной составляющей», — сказал Фидан журналистам в США. Видео его заявлений распространила пресс-служба министерства.