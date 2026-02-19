Ричмонд
Первое заседание «Совета мира» завершилось в США сбором $7 млрд и войск для Газы

В Вашингтоне прошло первое заседание созванного Дональдом Трампом «Совета мира», на котором президент США заявил о выделении $7 млрд на помощь сектору Газа от девяти стран, включая Казахстан и ОАЭ, а также о создании Международных стабилизационных сил под командованием США. Трамп выразил надежду на участие России и Китая, однако МИД РФ ранее сообщил, что Москва не будет представлена на заседании. Белоруссия заявила, что ее делегация не смогла принять участие из-за невыдачи виз США. Индонезия, Марокко и Казахстан согласились направить в Газу своих военных.

В Вашингтоне 19 февраля прошло первое заседание так называемого «Совета мира», созванного президентом США Дональдом Трампом.

Американский лидер на заседании совета заявил, что рассчитывает на участие России и Китая в усилиях по оказанию помощи сектору Газа.

«Я знаю, что Китай собирается принять участие. И я думаю, что Россия тоже поучаствует. Я думаю, они сделают это», — сказал Трамп, выступление которого транслировал Sky News.

В своей речи президент США также раскрыл, как его «Совет мира» будет взаимодействовать с ООН.

«Совет мира» будет присматривать за ООН и следить за тем, чтобы она работала должным образом. Мы собираемся укрепить ООН«, — сказал Трамп, пообещав сделать Всемирную организацию “жизнеспособной”.

13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не определилась относительно своего участия в «Совете мира». По его словам, этот вопрос по-прежнему прорабатывается в МИД.

Позднее, официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что Россия не будет представлена на заседании «Совета мира» в четверг.

Белорусские визы.

В свою очередь МИД Белоруссии в соцсети X сообщил, что делегация страны не смогла принять участие в съезде из-за того, что ей не были выданы визы США.

«Несмотря на то, что все документы были поданы в срок и были соблюдены все процедуры, визы для нашей делегации на заседание “Совета мира” не были выданы», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении уточняется, что Минск проинформировал организаторов, что страну будет представлять глава МИДа Максим Рыженков.

«Приглашение от президента США было адресовано главе государства Белоруссии. Если не соблюдаются даже элементарные формальности, о каком “мире” мы можем говорить?».

До этого Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что он отказался от визита в США на заседание «Совета мира» по просьбе Владимира Путина, и что он «испугался».

«Я никогда не боялся никого и бояться не собираюсь. Это полная глупость! Вот Лукашенко там кто-то схватит и домой не выпустит. Ну, тупость полная. Я даже не представляю, что могло такое случиться с любым другим президентом или со мной. Поэтому обсуждать нечего. Дальше: не пустил Путин меня в США. И мы разговаривали как раз с ним. Сергей Юрьевич, я даже не знал, что я приглашен на Совет, когда с Путиным разговаривал», — заявил Лукашенко в разговоре с секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

Сколько денег собрал Трамп.

Дональд Трамп в своем выступлении заявил, что все, кто пока отказывается принять участие в работе новой организации, рано или поздно в ней окажутся.

«Почти все согласились участвовать, а те, кто еще нет, — согласятся. Некоторые немного пытаются “играть в недотрогу”. Со мной это не работает. Но они немного играют. Однако все присоединяются», — подчеркнул он.

Официально подтверждено участие в «Совете мира» 27 стран, при этом всего США направили около 60 приглашений. В состав учредительного исполкома вошли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и миллиардер Марк Роуэн, а также госсекретарь Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника президента США по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.

Президент США сообщил, что согласовал выделение $7 млрд на помощь Газе с Казахстаном, Азербайджаном, ОАЭ, Марокко, Бахрейном, Катаром, Саудовской Аравией, Узбекистаном и Кувейтом. При этом американский лидер не уточнил, на что именно будут направлены эти средства. Трамп отметил, что вклад США составит $10 млрд.

При этом позднее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев уже заявил, что Баку не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газе.

«Участие Азербайджана в финансовом проекте по Газе на $7 млрд, озвученном на сегодняшнем заседании “Совета мира”, не предусматривается», — приводит его слова Sputnik.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова внести свой вклад в работу «Совета мира» и направить на восстановление Газы $1 млрд из замороженных средств, однако ответа от США на это предложение не последовало.

Кто отправит в Газу военных?

На совете также объявили о создании так называемых Международных стабилизационных сил для поддержания порядка в Газе.

Контингент возглавит генерал-майор США Джаспер Джефферс. Он сообщил, что своих военных для участия согласились предоставить Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания.

В свою очередь Египет и Иордания будут обучать и поддерживать полицейские силы.

Ранее газета The Guardian писала, что администрация Трампа также планирует построить на юге Газы военную базу, где будут расположены международные силы.

