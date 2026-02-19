Первое заседание «Совета мира» завершилось в США сбором $7 млрд и войск для Газы

«Я никогда не боялся никого и бояться не собираюсь. Это полная глупость! Вот Лукашенко там кто-то схватит и домой не выпустит. Ну, тупость полная. Я даже не представляю, что могло такое случиться с любым другим президентом или со мной. Поэтому обсуждать нечего. Дальше: не пустил Путин меня в США. И мы разговаривали как раз с ним. Сергей Юрьевич, я даже не знал, что я приглашен на Совет, когда с Путиным разговаривал», — заявил Лукашенко в разговоре с секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.