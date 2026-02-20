Ричмонд
Трамп хочет увидеть РФ и КНР в Совете мира

Трамп заявил, что хочет увидеть Россию и Китай в Совете мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о своём желании увидеть в составе Совета мира Россию и Китай. Этой темы американский лидер коснулся во время общения с журналистами на борту своего самолёта.

«Я бы очень хотел видеть Китай и Россию», — сказал Трамп, добавив, что РФ и КНР были приглашены для участия в созданной по его инициативе организации.

«Нужны все убеждения. Никакой дискриминации», — резюмировал американский президент.

Напомним, в Вашингтоне 19 февраля состоялось первое заседание международного «Совета мира». Во встрече приняли участие лидеры около двух десятков государств, среди которых были представители Египта, Пакистана, ОАЭ, Индонезии и Аргентины.

На этом мероприятии президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем основанный им «Совет мира» по Газе сможет присматривать за ООН.

При этом девять стран выделили в бюджет Совета мира более 7 миллиардов долларов.

Также сообщалось, что казахстанский лидер Токаев на Совете мира предложил учредить специальную премию мира имени Трампа.

Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
