Трамп хочет увидеть РФ и КНР в Совете мира

Президент США Дональд Трамп заявил о своём желании увидеть в составе Совета мира Россию и Китай. Этой темы американский лидер коснулся во время общения с журналистами на борту своего самолёта.
«Я бы очень хотел видеть Китай и Россию», — сказал Трамп, добавив, что РФ и КНР были приглашены для участия в созданной по его инициативе организации.
«Нужны все убеждения. Никакой дискриминации», — резюмировал американский президент.
Напомним, в Вашингтоне 19 февраля состоялось первое заседание международного «Совета мира». Во встрече приняли участие лидеры около двух десятков государств, среди которых были представители Египта, Пакистана, ОАЭ, Индонезии и Аргентины.
На этом мероприятии президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем основанный им «Совет мира» по Газе сможет присматривать за ООН.
При этом девять стран выделили в бюджет Совета мира более 7 миллиардов долларов.
Также сообщалось, что казахстанский лидер Токаев на Совете мира предложил учредить специальную премию мира имени Трампа.