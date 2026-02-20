Силовики узнали, чем целыми днями занят полковник МВД Украины Мороз

Полковник МВД Украины Сергей Мороз проводит рабочее время в социальных сетях, ставя лайки под фотографиями животных и своей супруги. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.
По его словам, Мороз активно просматривает посты с котиками и собачками, а также контент, связанный с его женой Натальей Урман.
Ранее Урман была уволена с должности командира батальона патрульных после скандала, однако вскоре получила новое место — старшего инспектора по особым поручениям в отделе по контролю за соблюдением прав человека, который возглавляет её супруг.
«Полковник Мороз Сергей Петрович целыми днями сидит в запрещенной соцсети и лайкает посты с котиками и собачками …», — сказал собеседник агентства.
