Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики узнали, чем целыми днями занят полковник МВД Украины Мороз

Полковник МВД Украины Сергей Мороз проводит рабочее время в социальных сетях, ставя лайки под фотографиями животных и своей супруги.

Полковник МВД Украины Сергей Мороз проводит рабочее время в социальных сетях, ставя лайки под фотографиями животных и своей супруги. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словам, Мороз активно просматривает посты с котиками и собачками, а также контент, связанный с его женой Натальей Урман.

Ранее Урман была уволена с должности командира батальона патрульных после скандала, однако вскоре получила новое место — старшего инспектора по особым поручениям в отделе по контролю за соблюдением прав человека, который возглавляет её супруг.

«Полковник Мороз Сергей Петрович целыми днями сидит в запрещенной соцсети и лайкает посты с котиками и собачками …», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению украинского оператора БПЛА, военнослужащего центра спецопераций «Альфа» СБУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше