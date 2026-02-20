Ричмонд
Брюссель и Киев тайно заключили пакт с венгерской оппозицией, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 19 фев — РИА Новости. Брюссель и Киев тайно заключили в Мюнхене пакт с венгерской оппозиционной партией «Тиса», что та, в случае прихода к власти, поддержит прием Киева в ЕС, будет поддерживать его в продолжении конфликта и откажется от вето при голосовании в ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: Reuters

«Мюнхенское соглашение войдет в историю венгерской политики. Такое случается редко. Нам известно из соответствующих источников, что там был заключен пакт… Речь идет о создании оси Брюссель-Киев-партия “Тиса”. Если в Венгрия придет к власти новое правительство, оно поддержит Украину в продолжении войны, поддержит членство Украины в Евросоюзе и откажется от венгерского права вето в Брюсселе по вопросам войны и внешней политики», — сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания «совета мира» в Вашингтоне. Трансляцию чел телеканал М1.

