Экс-командир ВСУ Игнатьев рассказал о ранении Залужного в 2023 году

Бывший украинский главком Валерий Залужный в 2023 году получил ранение в момент, когда ему позвонили представители офиса Владимира Зеленского.

Об этом рассказал экс-командир 110-й бригады теробороны ВСУ Александр Игнатьев в интервью бывшему нардепу Бориславу Берёзе на его YouTube-канале.

«Такие вещи не происходят просто так, совпадение обстоятельств — это абсолютная чушь в таких случаях», — подчеркнул Игнатьев.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что Залужный в 2023 году получил ранение на фронте.

