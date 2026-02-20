«Всего в прошлом году российской армией освобождено более 300 населенных пунктов и свыше 6 700 квадратных километров территории. С начала этого года под наш контроль перешло еще около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».
Генштаб: с начала 2026 года под контроль ВС РФ перешли 42 населенных пункта
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ с начала 2026 года взяли под контроль около 900 кв. км и 42 населенных пункта. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.