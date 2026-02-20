В России призвали ввести выплату за своевременное прохождение диспансеризации

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести выплату в размере 20 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатного комплексного профилактического осмотра. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.
Как подчеркнул парламентарий, сохранение здоровья нации, увеличение продолжительности активной жизни, снижение смертности является основным приоритетом государственной социальной политики России.
По его словам, одним из стратегических направлений в этой сфере является программа диспансеризации населения.
Собеседник RT подчеркнул, что диспансеризация сокращает количество больничных и связанных с ними финансовых издержек, повышает производительность и лояльность сотрудников.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность разработки и реализации дополнительных мер, стимулирующих граждан России к сохранению своего здоровья: ввести выплату в размере 20 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатного комплексного профилактического осмотра», — говорится в тексте обращения.
Согласно инициативе, выплата должна перечисляться автоматически после появления в личном кабинете на портале «Госуслуги» отметки о прохождении осмотра у последнего специалиста в рамках диспансеризации.
По мнению Чернышова, принятие данной инициативы не только положительно скажется на здоровье россиян, но и принесёт пользу работодателям и бюджетам всех уровней.
Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил RT, что проведение диспансеризации за счёт средств обязательного медицинского страхования — это правильный и важный социальный курс.