Современное прочтение, видеопроекции и музыка Пуччини: в Большом театре прошла премьера оперы «Турандот»

На исторической сцене Большого театра представили последнюю оперу итальянского композитора Джакомо Пуччини «Турандот» в постановке Алексея Франдетти.
Первая премьера оперы Пуччини «Турандот» состоялась 100 лет назад в Милане. Композитор Джакомо Пуччини не успел завершить её. Он оставил четыре варианта текста и 36 страниц финала. Есть разные варианты постановок.
«Как мы знаем, Пуччини эту оперу не закончил и финал дописывал уже его ученик. Это самый часто ставящийся финал. Финал будет очень красивый. Пожалуй, это одна из самых красивых картин в опере. Но то, что он будет, может быть, отчасти неожиданный, хотя я не единственный режиссёр, который использует данную концепцию, это тоже факт», — рассказал режиссёр-постановщик оперы Алексей Франдетти.
Исполнительница партии Турандот Диана Алиева приоткрыла секрет, каким финал будет в данной постановке.
«Финал будет иным, не таким как в классических постановках. Турандот психологически давит на Калафа и он умирает, его обезглавливают. Она остаётся одна: со своими чувствами, со своими переживаниями, со своим видением любви, большей степени к себе», — рассказала она.
Сцена из оперы «Турандот» в постановке Большого театра. Премьера 19 февраля 2026 года.
Партии в опере Пуччини очень сложные для исполнения и требуют не только высокого мастерства от исполнителя, но и большой отдачи.
«У нас подготовлено шесть или даже семь составов для того, чтобы в ближайшие пять-семь недель перед москвичами и гостями Москвы выступить в этих труднейших партиях, как Турандот, так и Калаф или Лиу, которая тоже требует серьёзных исполнительских ресурсов», — рассказал перед премьерой музыкальный руководитель постановки и дирижёр Валерий Гергиев.
Он также отметил, что в год 250-летия знаменитого русского театра особенно важно, чтобы яркие и богатые по качеству материала произведения как русских, так и европейских музыкантов, таких как Пуччини и Верди, были представлены на его сцене.