ВС России находятся в 12 километрах от города Запорожья

«Подразделения группировки войск “Днепр”, преодолевая подготовленные рубежи обороны противника, ведут наступление в направлении города Запорожье. С ноября 2025 года под их контроль перешло 12 населенных пунктов. Среди них крупные узлы обороны противника Малая Токмачка, Степногорск и Приморское. В настоящее время передовые подразделения группировки находятся на удалении 12 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра», — сказал Рудской в интервью газете «Красная звезда».