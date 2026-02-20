«Подразделения группировки войск “Днепр”, преодолевая подготовленные рубежи обороны противника, ведут наступление в направлении города Запорожье. С ноября 2025 года под их контроль перешло 12 населенных пунктов. Среди них крупные узлы обороны противника Малая Токмачка, Степногорск и Приморское. В настоящее время передовые подразделения группировки находятся на удалении 12 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра», — сказал Рудской в интервью газете «Красная звезда».
ВС России находятся в 12 километрах от города Запорожья
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» находятся в 12 километрах от окраин подконтрольного ВСУ Запорожья, являющего столицей Запорожской области, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.