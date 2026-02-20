Генштаб: группировка «Запад» освободила более 50 населенных пунктов в 2025 году

«Войска группировки “Запад” в течение прошлого года освободили более 50 населенных пунктов. В результате активных наступательных действий соединения и воинские части группировки сначала блокировали, а затем взяли под контроль стратегически значимый город Купянск», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».