Генштаб: группировка «Запад» освободила более 50 населенных пунктов в 2025 году

«Войска группировки “Запад” в течение прошлого года освободили более 50 населенных пунктов. В результате активных наступательных действий соединения и воинские части группировки сначала блокировали, а затем взяли под контроль стратегически значимый город Купянск», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Войска группировки войск «Запад» в течение 2025 года освободили более 50 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.