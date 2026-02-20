Тарасова — о выступлении Гленн в произвольной программе: такого качественного элемента я не видела никогда

«Эмбер Гленн каталась потрясающе, если честно говорить. Ну был этот срыв небольшой. Это ерунда. Но такого акселя у девочек я не видела, могу даже сказать, никогда. Я видела много акселей, я работала с девочкой, с японкой, с которой мы даже прыгали аксель, но такого качественного элемента я не видела никогда», — сказала специалист в эфире Okko.