Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова — о выступлении Гленн в произвольной программе: такого качественного элемента я не видела никогда

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление американки Эмбер Гленн в произвольной программе на Олимпиаде-2026 в Италии.

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление американки Эмбер Гленн в произвольной программе на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Эмбер Гленн каталась потрясающе, если честно говорить. Ну был этот срыв небольшой. Это ерунда. Но такого акселя у девочек я не видела, могу даже сказать, никогда. Я видела много акселей, я работала с девочкой, с японкой, с которой мы даже прыгали аксель, но такого качественного элемента я не видела никогда», — сказала специалист в эфире Okko.

Гленн набрала 147,52 балла за прокат. Она чисто исполнила тройной аксель первым прыжком, однако допустила степ-аут на тройном риттбергере, коснувшись льда рукой. После выступления 14 участниц Гленн возглавляет турнир с суммарным результатом 214,91 балла.

Ранее Денис Мацуев поделился ожиданиями от выступления Аделии Петросян в произвольной программе.