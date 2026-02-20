Тарасова — о выступлении Гленн в произвольной программе: такого качественного элемента я не видела никогда

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление американки Эмбер Гленн в произвольной программе на Олимпиаде-2026 в Италии.
«Эмбер Гленн каталась потрясающе, если честно говорить. Ну был этот срыв небольшой. Это ерунда. Но такого акселя у девочек я не видела, могу даже сказать, никогда. Я видела много акселей, я работала с девочкой, с японкой, с которой мы даже прыгали аксель, но такого качественного элемента я не видела никогда», — сказала специалист в эфире Okko.
Гленн набрала 147,52 балла за прокат. Она чисто исполнила тройной аксель первым прыжком, однако допустила степ-аут на тройном риттбергере, коснувшись льда рукой. После выступления 14 участниц Гленн возглавляет турнир с суммарным результатом 214,91 балла.
Ранее Денис Мацуев поделился ожиданиями от выступления Аделии Петросян в произвольной программе.