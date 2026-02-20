Над Сочи гремят взрывы, отражается атака ВСУ

В Сочи активирована система противовоздушной обороны, которая отражает атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Слышны взрывы над Сочи, так как ПВО реагирует на дроны, принадлежащие Вооружённым силам Украины. Об этом сообщает Оперативный штаб — Краснодарский край и мэр Андрей Прошунин.
В результате атаки беспилотников перенесены около 20 рейсов в местном аэропорту.
Жители города рассказали SHOT, что слышали не менее пяти взрывов в различных районах. Местные жители отметили, что сначала услышали писк, а затем несколько громких взрывов. Сирена воздушной тревоги звучала уже четыре раза.
Российская ПВО продолжает отражать воздушную атаку над Сочи. На данный момент нет официальной информации о пострадавших или разрушениях.
В 00:08 по местному времени отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.
Ранее над акваторией Азовского моря уничтожили 10 беспилотников.