Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасение, что постоянное противодействие со стороны Европы может вынудить президента США Дональда Трампа отказаться от попыток мирного урегулирования на Украине.
На пресс-конференции в Вашингтоне по итогам заседания «совета мира» он заявил, что Трамп сталкивается с препятствиями на каждом шагу: как только процесс делает шаг к миру, европейские лидеры тут же дают новые обещания поддержки Киеву.
Орбан признался, что лично убеждал американского президента не выходить из переговорного процесса, несмотря на его медлительность. Он также отметил, что Киев стремится вовлечь все страны ЕС в военный конфликт, усиливая давление на Европу.
«Я боюсь одного, скажу вам честно, я боюсь, что американцы вдруг соберут вещи и уедут домой, выйдя из российско-украинского мирного переговорного процесса», — заявил Орбан.
Напомним, что Владимир Зеленский настаивает на участии европейских представителей в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что на первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил о намерении урегулировать украинский конфликт, который он назвал «девятой войной».
