Украинская сторона с начала спецоперации потеряла в живой силе более 1,5 млн человек.
Об этом «Красной звезде» рассказал первый заместитель начальника Генштаба армии России генерал-полковник Сергей Рудской.
«Их потери в 2025 году составили… свыше 520 тыс. военнослужащих. Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 млн человек», — проинформировал он.
Ранее Вооружённые силы России поразили хранилище горючего, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, а также пункты дислокации украинских боевиков и иностранных наёмников в 156 районах.