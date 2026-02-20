МАГАТЭ: ЗАЭС работает на одной линии после отключения ЛЭП «Ферросплавная-1»

Агентство отметило, что 330-киловольтную линию «Ферросплавная-1» отключили 10 февраля из-за военных действий возле распределителя, сроки проведения необходимых ремонтных работ пока неизвестны. Несмотря на потерю линии, станция продолжает получать питание по ЛЭП «Днепровская». Эта линия сейчас выполняет все функции, необходимые для ядерной безопасности.